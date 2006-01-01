Rambler's Top100 погода
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Прогноз погоды

Подробный прогноз погоды в удобной и понятной форме. Погода на интерактивной карте, спутниковые снимки, аэрологическая диаграмма. Архив данных о фактической погоде.

Прогноз погоды по городам России

Полный список населенных пунктов для прогноза погоды по алфавиту:
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Есть прогноз на 5 дней в виде таблицы. По умолчанию в таблице отображаются основные метеорологические параметры. В настройках можно изменить количество полей таблицы, размерность величин и способ их отображения. Например, направление ветра можно выводить цифрами (в градусах), символами направления (ЗЮЗ) или стрелкой 248 . Добавилась информация о скрости ветра в порывах.


Погодные информеры

Вы можете установить на свой сайт информеры с прогнозом погоды на ближайшие сутки:

Еще есть аэрологическая диаграмма на ближайшие 84 часа. Очень полезная штука для определения пригодных для полета метеоусловий. Чтобы научится ей пользоваться, почитайте соответствующую главу из книги Е. Руденского «Полет на планере». А лучше — всю книгу!

Для удобства поиска, прогнозы разделены по группам: Московская область, Россия, зарубежье. Есть поиск населенного пункта по названию.

Погода на интерактивной карте

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Подробный прогноз погоды по всем регионам мира теперь можно посмотреть на карте Yahoo! Информацию о погоде можно совместить с картой-схемой региона или со снимком из космоса. На карте представлены более 6000 населенных пунктов России.

Спутниковые снимки

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Снимки земной поверхности из космоса в видимом и ИК диапазоне. Есть архив за две недели.

Авиационная метеосводка

Сведения о фактической погоде, полученные из всемирной метеорологической сети. Исходные данные в коде METAR и расшифровка. Есть архив за 48 часов.

Вот так в тексте выделены ссылки в «Глоссарий».
Выделение можно отключить в настройках сайта.





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