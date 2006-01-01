Еще есть аэрологическая диаграмма на ближайшие 84 часа. Очень полезная штука для определения пригодных для полета метеоусловий. Чтобы научится ей пользоваться, почитайте соответствующую главу из книги Е. Руденского «Полет на планере». А лучше — всю книгу!

Для удобства поиска, прогнозы разделены по группам: Московская область, Россия, зарубежье. Есть поиск населенного пункта по названию.

Погода на интерактивной карте раздел закрыт

Подробный прогноз погоды по всем регионам мира теперь можно посмотреть на карте Yahoo! Информацию о погоде можно совместить с картой-схемой региона или со снимком из космоса. На карте представлены более 6000 населенных пунктов России.

Спутниковые снимки раздел закрыт

Снимки земной поверхности из космоса в видимом и ИК диапазоне. Есть архив за две недели.

Сведения о фактической погоде, полученные из всемирной метеорологической сети. Исходные данные в коде METAR и расшифровка. Есть архив за 48 часов.